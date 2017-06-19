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Открыто прямое авиасообщение между Казахстаном и Финляндией

  • 19.06.2017 17:17
Открыто прямое авиасообщение между Казахстаном и Финляндией Фото: dumka.org.ua

В Астану прибыл борт авиакомпании Finn Air, совершивший первый прямой рейс из Хельсинки.

Прямые полеты между РК и Финляндией будут выполняться 2 раза в неделю по средам и пятницам, на воздушном судне типа Airbus 319. Время вылета из Астаны 05:40 по местному времени.

Открытию данного рейса предшествовала совместная работа Комитета гражданской авиации МИР РК и авиационных властей Финляндии. Финской стороне предоставлено право выполнение до 7 рейсов в неделю.

Отметим, что первым рейсом в столицу прибыла финская делегация во главе с министром внешней торговли и развития Финляндии Кайем Мюккяненом. Также в ближайшее время запланирован официальный визит Президента Финляндии в РК.

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