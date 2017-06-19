В Астане заработали 5 остановок на солнечных батареях

За день специальные панели накапливают почти 800 ватт электроэнергии, что с лихвой хватает для полноценной работы станции. Более того, специалисты отмечают, что даже в лютые морозы остановки будут освещаться и обогреваться за счет внутренних ресурсов. Проект пока работает в пилотном режиме и полностью реализовывается за счет частных инвестиций.

Рустам Кадыров, руководитель проектов возобновляемых источников энергии

- Помимо солнечных батарей здесь использованы аккумуляторные батареи, которые днем накапливают электроэнергию, а вечером ее выдают. Пока данные установки мы применили на 5 закрытых остановочных комплексах, также планируется установить на всех 27 остановках.