В Астане заработали 5 остановок на солнечных батареях - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 319,56
EUR/KZT 357,23
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

В Астане заработали 5 остановок на солнечных батареях

  • 19.06.2017 18:50
В Астане заработали 5 остановок на солнечных батареях

В Астане заработали автобусные остановки на солнечных батареях.

За день специальные панели накапливают почти 800 ватт электроэнергии, что с лихвой хватает для полноценной работы станции. Более того, специалисты отмечают, что даже в лютые морозы остановки будут освещаться и обогреваться за счет внутренних ресурсов. Проект пока работает в пилотном режиме и полностью реализовывается за счет частных инвестиций.

Рустам Кадыров, руководитель проектов возобновляемых источников энергии 

- Помимо солнечных батарей здесь использованы аккумуляторные батареи, которые днем накапливают электроэнергию, а вечером ее выдают. Пока данные установки мы применили на 5 закрытых остановочных комплексах, также планируется установить на всех 27 остановках.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Для участия во Всемирном Конгрессе инженеров и ученых приехали сотни экспертов Для участия во Всемирном Конгрессе инженеров и ученых приехали сотни экспертов
В Астане в пилотном режиме запущен проект по управлению парковочным пространством В Астане в пилотном режиме запущен проект по управлению парковочным пространством
В Астане заработали остановки на солнечных батареях В Астане заработали остановки на солнечных батареях
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.