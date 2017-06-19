Экспонат павильона Монако проспонсировал Александр Винокуров

На очереди - павильон, вошедший в негласный рейтинг самых запоминающихся и необычных - это выставочная площадка Княжества Монако. Одному из самых маленьких государств планеты, кстати, достался один из самых больших павильонов.

Ирина Камышова, корреспондент

- Площадь Княжества Монако всего 2 квадратных километра. Наша столица в 400 раз больше. А сам павильон стал одним из самых больших на ЭКСПО - 750 квадратных метров. Здесь обещают не только познакомить с «зелеными» технологиями, но и показать будущее.

После входа в павильон сразу чувствуется аромат моря. Таким образом посетителей хотят полностью погрузить в атмосферу государства. А эта волнообразная и довольно необычная конструкция отображает фильм об отношениях человека и природы.

Монако и море вообще неотделимы. Там давно научились с пользой применять термальные источники, отапливать и охлаждать дома морской водой и даже строить на море. Для карликового государства с быстро растущим населением возведение искусственных территорий - вопрос стратегический.

Ирина Камышова, корреспондент

- Это макет расширения Монако к побережью Средиземного моря. На 6 гектарах расположатся дома, бизнес-центры, зоны отдыха. И все будет строиться с применением «зеленых» технологий и инноваций, которые используют сейчас в Монако.

Пожалуй, самый интересный объект экспозиции - велосипед на солнечной батарее. Спонсором проекта стал казахстанский велогонщик Александр Винокуров. Велосипед из бамбука, к нему прикреплена солнечная панель, которая вырабатывает энергию, если вы устали, то можете отпустить педали, велосипед поедет сам со скоростью до 37 километров в час.

«Зеленые» технологии Монако показали, что княжество это не только гламур и роскошь, с которыми обычно ассоциируется родина Монте-Карло и Формулы 1, Монако – это еще и «зеленая» экономика, основанная на инновационных подходах.

Ирина Камышова, корреспондент

- Пожалуй, ни один павильон не обходится без виртуальных очков. Надев их, можно совершить путешествие по достопримечательностям Монако.

Автор: Ирина Камышова, оператор: Аманжол Байгазин