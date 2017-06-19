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Ремесленники расширили ассортимент сувениров для ЭКСПО

  • 19.06.2017 20:20
Ремесленники расширили ассортимент сувениров для ЭКСПО

На память об Астане каждый турист наверняка пожелает захватить сувенир.

Благо в казахстанской столице выбор не ограничивается банальными магнитиками по цене, эквивалентной пяти евро, или набором открыток с достопримечательностями. С собой гость города может увезти, как настоящее произведение искусства, по разумной, конечно, цене, так и произведение, пусть не уникальное, но сделанное с душой, и что самое главное - экологически чистое.

Вязаные, тряпичные, текстильные - любовь к мягким игрушкам у Динары с детства. Так хобби, помноженное на талант, помогли ей выиграть конкурс на изготовление сувениров на ЭКСПО. 

Динара Мукатова, мастер

- Используем 100 процентов хлопок, наши игрушки гипоаллергенны. Мы очень рады, что наши игрушки приняли участие в таком грандиозном событии, наши игрушки разлетятся по всему миру. 

Это уже вторая партия изделий с символикой ЭКСПО от Динары. Купить их можно в официальных точках продаж, к примеру, в лавке на бульваре «Нуржол». 

Салауат Темирболат-улы, корреспондент 

- С увеличением потока туристов растет и спрос на хорошую, но при этом недорогую сувенирную продукция с национальным колоритом. В ближайшее время такие же мобильные торговые лавки появятся вдоль набережной реки и в других микрорайонах города.

Недорогие магнитики, кружки, зонтики, сумки, даже спортивные костюмы и панно ручной работы - в этой лавке больше 200 наименований сувениров по цене от 350 тенге и выше. 

Филипп Джерга, турист из Словакии 

- Приехать в страну и не взять сувениры - это не правильно. Я нашел отличные подарки. То, что мы видим, в Европе уже всем знакомо, а тут все по-новому.

Азат Жиенбаев, официальный реализатор

- Нравится равно как иностранцам, так и отечественным туристам. Лично я не знал, что у нас так много самых разных и очень талантливых мастеров и ремесленников.

ЭКСПО объединило тысячи ремесленников со всей страны. Гончары, ювелиры, мастера по войлоку придумали новые виды изделий и поработали над повышением собственной конкурентоспособности. 

Зият Сатинбек, ювелир

- На изготовление такого национального тумара уходит от одного месяца до полугода. Это 100 процентов серебро, а общий вес почти 300 грамм. Он нравится женщинам. А мужчинам в подарок предлагаем вот такой серебряный кинжал.

Изделия народно-прикладного творчества туристы и гости Астаны могут увидеть в этноауле и на арбате. Это рынок, поэтому нельзя исключать того, что на прилавки может попасть поддельная продукция. Хотя таких случаев еще не было, но знайте, что у официальных производителей и реализаторов всегда есть лицензия, которую они с радостью готовы показать. 

Автор: Салауат Темирболат-улы, оператор: Бекболат Базаров

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