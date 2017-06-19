В честь Курмангазы в селах России возводятся культурные комплексы

Благодаря государственному оркестру имени Курмангазы бессмертные произведения кюйши звучали в Лондоне и Париже, Нью-Йорке и Риме, в десятках других столицах мира.

Но особое значение это имя имеет для жителей Астраханской области, где Курмангазы провел последние годы жизни.

Эта домбра долгие годы была спутницей жизни великого кюйши. Она помогла Курмангазы озвучить многие кюи, передавая всю гамму человеческих чувств – любовь и нежность, доброту и сострадание. По воспоминаниям современников, ее звуки, а главное особые приемы игры, в астраханском поселке Алтынжар, где провел последние годы жизни кюйши, собирали сотни почитателей его таланта. Как бы сейчас сказали, импровизированные концерты проходили при полном аншлаге. Звучит домбра и сегодня.

Арман Байдуллаев, кюйши

- На домбре в нашем селе играет почти каждый – независимо от национальности. Есть школа домбристов, свой ансамбль.

На месте, где жил композитор, возведен культурный комплекс и музей, стилизованные под большие белые юрты под синим небом Алтынжара. Величественный мраморный мавзолей благодарные потомки установили на месте захоронения кюйши.

Андрей Курапов, заместитель директора музея-заповедника Астраханской области

- В народной памяти после его смерти он обрел ореол святого. Это было связано в первую очередь с его творчеством. Это действительно интересно. Когда народная молва дает человеку такой образ святого, выдающегося деятеля. И это действительно свидетельство, что творчество его нужно, оно востребовано, интересно.

Жители астраханских сел безвозмездно передавали в дар музею семейные реликвии: документы, предметы быта, музыкальные инструменты. Здесь проводятся международные музыкальные конкурсы лучших домбристов-исполнителей. В этом году рядом с музеем вырос этноаул.

Амангельды Абдулгазиев, директор культурно-мемориального комплекса «Курмангазы»

- В одной юрте мы показываем народные игры, связанные с казахской культурой. Также вы видите – для туристов мы показываем, как правильно собрать казахскую юрту.

Экспозиционные комплексы музея посвящены не только жизни и творческому наследию Курмангазы, но и истории и культуре астраханских казахов, истории Бокеевского ханства, тесным связям Республики Казахстан с Астраханской областью.

Виктор Сутягин, корреспондент

- Память о великом казахском композиторе Курмангазы в Астраханской области повсюду. Его именем названы улица и школа, библиотека и детский садик. Крупное село. А в историческом центре Астрахани установлен памятник высотой почти в 6 метров.

Автор: Виктор Сутягин, оператор: Темирлан Султангазиев