Подведены итоги военно-патриотического сбора «Айбын»

Он проходил на полигоне учебно-тренировочного центра «Спасск» и собрал юных защитников Отечества из Казахстана и России. Приурочено мероприятие к 25-летию Вооруженных сил страны.

Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» проходил в третий раз. В этом году он обрел международный статус. Впервые в нем участвовали молодые курсанты из России и наблюдатели из Узбекистана.

Алексей Чмакин, воспитанник Оренбургского кадетского училища

- Конкурс был проведен на высоком уровне, соперники были достойные. Было очень интересно искать тумбы, ориентироваться, искать мины, преодолевать разные препятствия, которое подготовил нам «Айбын».

Мурат Майкеев, первый заместитель министра обороны РК

- На мой взгляд, мы даем хорошую школу патриотизма, мужества, любви к Родине, к Президенту, к народу. В этом ряду стояли будущие Талгаты Бигелидиновы, Сагадаты Нурмагамбетовы, будущие Бауыржаны Момышулы. Ребята очень старались.

Ребята состязались в течение 5 дней. И не только в спортивных дисциплинах. Они показали себя в игре «Эрудит», конкурсе «Мой робот». Титул лучших в этом году получили воспитанники республиканской школы «Жас ұлан» имени Бауыржана Момышулы.

Даулет Досбосынов воспитанник республиканской школы «Жас ұлан»

- Мы заняли первое место в общекомандном зачете. Думаю, мы отлично показали свою подготовку в военно-прикладных состязаниях. Мы очень рады результату. Но главное, что здесь мы обрели новых друзей.

В сборах участвовали более 600 человек. Это воспитанники военно-патриотических клубов, республиканских и областных школ-интернатов, а также студенты военных кафедр высших учебных заведений.

Авторы: Марал Аманжолова, Канат Базылхан, Асхат Каракойшие