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В медицинскую отрасль Казахстана необходимо инвестировать триллион тенге

  • 20.06.2017 21:32
В медицинскую отрасль Казахстана необходимо инвестировать триллион тенге

К слову, неправильное планирование встречается и в здравоохранении. Например, в клиниках пустовали палаты, а люди в это время больше трёх месяцев ожидали плановой госпитализации. Такую статистику сегодня привел главный врач страны Елжан Биртанов.

Об этом и не только в цифрах готова рассказать моя коллега Жанна Аман.

Жанна Аман, корреспондент:

- Действительно, сегодня в Правительстве говорили, что называется, о наболевшем. Через несколько секунд расскажу подробно.

Итак, согласно докладу министра, медицинские услуги населению в стране оказывают почти 8 тысяч учреждений. Львиную долю занимают государственные клиники – 85,5%. Капитального отремонтировать нужно больше половины. Многим зданиям уже за 30. Увеличивается и износ оборудования - больше 35% по стране. И вот еще интересная цифра. Около 11 тысяч казахстанцев в прошлом году ожидали плановой госпитализации 90 дней. В то время как в медучреждениях пустовали 4 200 коек. На каждую из них, к слову, в стране приходится в среднем чуть больше 42 квадратных метров больничного пространства. Чтобы вычислить это значение, общую площадь клиники делят на количество коек. Международный стандарт - 52 квадрата. В качестве положительного примера министр Биртанов привёл столичную детскую инфекционную больницу на 250 коек площадью 60 тысяч квадратных метров.

Елжан Биртанов, министр здравоохранения РК:

- Так, средняя площадь на одну койку в детской инфекционной больнице Астаны составляет 240 квадратных метров, что практически в 6 раз превышает средний стране и в 2 раза превышает международные рекомендации.

На строительство, реконструкцию и оснащение медицинских организаций необходим приблизительно триллион тенге, добавил Биртанов. Решить эти задачи можно с помощью инвестиций. В частности, 275 тысяч долларов готов вложить в здравоохранение Казахстана Азиатский банк Развития. Всего же АБР планирует инвестировать в Казахстан 3 млрд долларов до 2021 года.

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