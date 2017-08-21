В столичном аэропорту пресечена попытка ввоза контрабандной партии ювелирных изделий

19 августа 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при пограничном контроле в Международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» в отношении международного рейса сообщением: «Стамбул-Астана», военнослужащими пограничной службы совместно с сотрудниками КНБ Республики Казахстан по оперативной информации пресечена попытка ввоза контрабанды в Республику Казахстан 2 сумок общим весом 48 кг, с багажными бирками на имя гражданина Азербайджана 1980 года рождения, передает пресс-служба ПС КНБ РК.

В ходе проверки багажа данного гражданина выявлено 311 наименований, 11 786 ювелирных изделий из металла желтого и серого цветов, предположительно из драгоценного металла (32 кг металла желтого цвета, и 16 кг металла серого цвета).

Приблизительная стоимость контрабанды оценивается в 2 млн. долларов США.

В данный момент возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.