В Караганде растет число отказов от вакцинации детей

Казахстанские медики бьют тревогу: по данным Минздрава, за последние 5 лет число отказов населения от вакцинации выросло более чем в 3 раза.

В Караганде даже создана специальная комиссия, которая ведет разъяснительную работу с родителями, отказывающимися прививать новорожденных от гепатита В и туберкулеза. А между тем эксперты Всемирной организации здравоохранения включили вирусный гепатит в 10-ку основных причин смертности жителей нашей планеты.

В перинатальном центре Караганды в этом году 70 женщин отказались вакцинировать новорожденных от вирусного гепатита и туберкулеза. Между тем гепатит В особенно опасен именно для детей. Почти 90% заразившихся малышей становятся хроническими носителями вируса. По словам медиков, за 20-летний период вакцинации от гепатита В неблагоприятных последствий после иммунизации не зарегистрировано.

Анастасия Консевич, гл. специалист управления охраны общественного здоровья:

- Если, как положено, ребенок привит трижды, трижды мы прививаем, то потом он не болеет гепатитом, защищен. По туберкулезу у нас тоже есть такие данные, что против туберкулеза привитые дети тоже не болеют.

В области на 18% увеличилось число детей, заболевших туберкулезом. Сегодня на учете состоят более тысячи человек, у половины болезнь протекает в открытой форме. В этом году туберкулезом заразились трое детей, все они не получили вакцину, констатируют медики.

Ежегодно в области вакцинируют 24 тысячи новорожденных. За последние 5 лет только в 30 случаях вакцина от туберкулеза дала побочный эффект – это меньше 1%. Неблагоприятные последствия иммунизации медики объясняют аллергической настроенностью и генетическими особенностями организма младенцев.

Авторы: Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Асет Асаинов