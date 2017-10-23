В ВКО планируют возродить добычу редкоземельных металлов

В Восточном Казахстане восстановят не имеющий аналогов в стране горно-обогатительный комбинат по переработке редкоземельных металлов: тантала, лития и ниобия.

Предприятие было закрыто в середине 90-х годов. В первый этап реконструкции обогатительной фабрики частные инвесторы вложили 80 миллионов тенге. Теперь они рассчитывают на 2 миллиарда тенге госкредита. Средства нужны для внедрения новой технологии добычи сырья и восстановления инфраструктуры рабочего поселка.

Серик Нургалиев, заместитель директора обогатительной фабрики:

- Производство является переработкой редкоземельных элементов сырья, таких производств в республике. Также нами планируется закуп и восстановление 5-этажных домов для привлечения специалистов по госпрограммам.