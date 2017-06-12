Госсек РК: Модель общественного согласия - эталон взвешенной политики

О модели общественного согласия говорили в стенах Национального музея. Как отметила в своём выступлении перед иностранными гостями ЭКСПО Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова, в Казахстане в мире и согласии живут представители более 100 этносов. С их культурой приглашенные гости получили возможность познакомиться тут же, на ярмарке ремесленников. А сразу после этого состоялось торжественное открытие Аллеи мира и согласия Ассамблеи народа Казахстана.

Сауытбек Абдрахманов, депутат Мажилиса Парламента РК:

- Среди факторов, которые повлияли на выбор Астаны как место проведения EXPO 2017, одним из главных факторов можно считать, что в Казахстане создана уникальная модель общественного согласия, общенационального единства. Мы полагаем, что эта модель непременно обратит внимание гостей EXPO 2017.