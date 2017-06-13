В Правительстве РК рассмотрены итоги весенне-полевых работ 2017 года

Об итогах проведения в стране весенне-полевых работ 2017 года на заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева доложил первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов.

В текущем году общая посевная площадь в стране составила 22,5 млн га, что на 650 тыс. га больше, чем в прошлом году. В рамках диверсификации посевной работы, площади под востребованные культуры увеличены на 1 млн 348 тыс. га, что на 340 тыс. га выше запланированного индикатора Госпрограммы развития АПК.

Расширение посевов чечевицы позволит Казахстану занять пятое место в мире по площадям и четвертое - по экспорту. Кроме того, ожидается, что в текущем году производство сахара увеличится в полтора раза, маслосемян – в 1,3 раза. Реализуемая диверсификация повышает эффективность каждого гектара и рентабельность производства.

Объем средств на поддержку семеноводства по сравнению с прошлым годом вырос в 3,3 раза. Восстановлено производство оригинальных и элитных семян и приняты другие меры по поддержке семеноводческих хозяйств. Пересмотр механизма субсидирования минеральных удобрений также позволил увеличить объемы их применения.

Потребность в дизельном топливе для проведения весенне-полевых работ была обеспечена в полном объеме. Решение Правительства РК о снижении ставки акцизов на период ярового сева позволило снизить цену дизтоплива до 123 тенге за литр в среднем по республике.

Для проведения защитных мероприятий по химической обработке посевов в южные регионы страны были дополнительно доставлены пестициды и техника. Обработано 591 тыс. га. Повреждений сельскохозяйственных угодий не допущено.

- В других регионах защитные мероприятия против стадных саранчовых ведутся в плановом порядке, - сказал первый вице-министр МСХ РК.

Источник: primeminister.kz