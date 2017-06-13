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В Правительстве рассмотрены меры по искоренению коррупции в госорганах

  • 13.06.2017 15:34
В Правительстве рассмотрены меры по искоренению коррупции в госорганах Фото: primeminister.kz

На заседании Правительства, под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева, рассмотрены вопросы состояния коррупции в центральных и местных органах. 

Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции А. Шпекбаев доложил о принимаемых мерах по профилактике этого явления. Среди мер, препятствующих распространению коррупции, названы автоматизация и интеграция информационных баз госорганов, исключающих прямой контакт граждан с чиновниками при оказании госуслуг.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил руководителям государственных органов обеспечить проведение соответствующего анализа во всех отраслях и обеспечить принятие конкретных мер по устранению выявляемых коррупционных рисков. Также необходимо проводить внутренний анализ состояния коррупции в возглавляемых органах и принимать комплексные меры реагирования. 

Источник: primeminister.kz

 
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