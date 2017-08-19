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Бакытжан Сагинтаев ознакомился с работой предприятий оборонно-промышленного комплекса страны

  • 19.08.2017 19:00
Бакытжан Сагинтаев ознакомился с работой предприятий оборонно-промышленного комплекса страны primeminister.kz

Бакытжан Сагинтаев ознакомился с работой предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

В Астане Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил объекты ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» и ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг», где ознакомился с работой отечественного оборонно-промышленного комплекса.

В ходе посещения крупнейшего предприятия в Центральной Азии по выпуску современных бронированных колесных машин «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» Бакытжану Сагинтаеву продемонстрировали образцы продукции, выпускаемые с применением новейших инновационных технологий.

На объекте «Казахстан ASELSAN Инжиниринг» Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева ознакомили с производством электронной и электронно–оптической продукции.

Источник: primeminister.kz

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