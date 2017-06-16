В Астане пройдут соревнования по киокушинкай-кан каратэ - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 317,65
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

В Астане пройдут соревнования по киокушинкай-кан каратэ

  • 16.06.2017 11:16
В Астане пройдут соревнования по киокушинкай-кан каратэ Chocolife.me

17 июня в Астане в СК «Даулет» состоится Международный турнир «ASTANA OPEN EXPO-2017» среди юношей, юниоров, девушек, мужчин и женщин по каратэ киокушинкай-кан, посвященный Международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017».

Организаторами мероприятия являются Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, Управление физической культуры и спорта города Астаны и Республиканская Национальная Федерация Киокушинкай-кан каратэ.

В чемпионате ожидается участие около 500 каратистов со всех регионов Казахстана, а также из Ирана, Китая, России, Узбекистана, Киргизии и Армении. Именитые спортсмены Казахстана, одержавшие победы на различных международных площадках, покажут свое мастерство в бою с соперниками.

Источник: astana.gov.kz

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Столичные таксопарки ужесточат требования к своим водителям Столичные таксопарки ужесточат требования к своим водителям
Бесплатные электроавтобусы будут курсировать в Астане Бесплатные электроавтобусы будут курсировать в Астане
Глава НУХ «Байтерек» провел ряд встреч на полях АЭФ Глава НУХ «Байтерек» провел ряд встреч на полях АЭФ
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.