В Астане пройдут соревнования по киокушинкай-кан каратэ

Организаторами мероприятия являются Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, Управление физической культуры и спорта города Астаны и Республиканская Национальная Федерация Киокушинкай-кан каратэ.
В чемпионате ожидается участие около 500 каратистов со всех регионов Казахстана, а также из Ирана, Китая, России, Узбекистана, Киргизии и Армении. Именитые спортсмены Казахстана, одержавшие победы на различных международных площадках, покажут свое мастерство в бою с соперниками.
Источник: astana.gov.kz