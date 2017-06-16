В Астане пройдут соревнования по киокушинкай-кан каратэ

17 июня в Астане в СК «Даулет» состоится Международный турнир «ASTANA OPEN EXPO-2017» среди юношей, юниоров, девушек, мужчин и женщин по каратэ киокушинкай-кан, посвященный Международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017».

Организаторами мероприятия являются Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, Управление физической культуры и спорта города Астаны и Республиканская Национальная Федерация Киокушинкай-кан каратэ.

В чемпионате ожидается участие около 500 каратистов со всех регионов Казахстана, а также из Ирана, Китая, России, Узбекистана, Киргизии и Армении. Именитые спортсмены Казахстана, одержавшие победы на различных международных площадках, покажут свое мастерство в бою с соперниками.

Источник: astana.gov.kz