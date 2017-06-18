Уорд одержал досрочную победу над Ковалевым в реванше и защитил свои титулы

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе 33-летний американский боксер Андре Уорд одержал победу над 34-летним россиянином Сергеем Ковалевым в реванше и защитил свои титулы, завоеванные в первом бою.

Поединок, который состоялся в Лас-Вегасе, стал главным событием этого PPV-шоу. Он продлился восемь раундов, в котором Уорду и была присуждена победа техническим нокаутом.

Стоит отметить, что за этот бой Уорд получит как минимум 6,5 миллиона долларов. В свою очередь Ковалев не получит фиксированный гонорар - его заработок зависит от процентов за продажи билетов и платных просмотров (PPV).

Напомним, что в реванше на кону стояли титулы IBF, WBA и WBO в полутяжелом весе, которые Уорд отнял у Ковалева в их первом противостоянии в ноябре прошлого года.

Источник: vesti.kz