Более 60 человек госпитализированы после пожара в многоэтажном доме в Лондоне

Число пострадавших в результате пожара в жилом многоэтажном доме в Лондоне превысило 60 человек. 64 пациента поступили на лечение в шесть больниц Лондона, 20 из которых находятся в критическом состоянии.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы, передает RT. Отметим, в полиции заявили, что по меньшей мере 6 человек погибли в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Лондоне.

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