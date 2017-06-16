В Китае при взрыве у детского сада погибли семь человек

© AFP 2017 / STR

Семь человек погибли, 59 ранены в результате взрыва у ворот детского сада на востоке КНР.

Взрыв произошел в городе Сюйчжоу уезда Фэн. «В результате взрыва 66 человек пострадали, из них два человека погибли на месте, пять скончались после госпитализации, еще девять человек тяжело ранены», - отмечает РИА Новости.

Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter