В Китае при взрыве у детского сада погибли семь человек - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 317,65
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

В Китае при взрыве у детского сада погибли семь человек

  • 16.06.2017 07:20
В Китае при взрыве у детского сада погибли семь человек © AFP 2017 / STR

Семь человек погибли, 59 ранены в результате взрыва у ворот детского сада на востоке КНР.

Взрыв произошел в городе Сюйчжоу уезда Фэн.

«В результате взрыва 66 человек пострадали, из них два человека погибли на месте, пять скончались после госпитализации, еще девять человек тяжело ранены», - отмечает РИА Новости.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Китай вышел на первое место по ожирению среди детей Китай вышел на первое место по ожирению среди детей
На складе пиротехники в Мексике произошел взрыв На складе пиротехники в Мексике произошел взрыв
Соглашения на $7 млрд подписали бизнесмены Казахстана и Китая Соглашения на $7 млрд подписали бизнесмены Казахстана и Китая
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.