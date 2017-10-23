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В Словении прошли президентские выборы

  • 23.10.2017 12:40
В Словении прошли президентские выборы

В Словении прошли президентские выборы.

После первого тура ни один кандидат не смог набрать 50 процентов голосов, то есть новый глава государства будет определён только после второго тура. По данным опросов, победить может действующий президент. Кроме него, в выборах участвуют еще восемь кандидатов.

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