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Всемирный курултай казахов состоится в Астане

  • 19.06.2017 22:45
Всемирный курултай казахов состоится в Астане

Делегация Астраханской области примет участие во Всемирном курултае казахов, который пройдет с 22 по 25 июня в Астане.

Этнические казахи в этом российском регионе по численности занимают второе место после русских: наших соотечественников почти 150 тысяч. В Астраханской области работают 27 школ, где ведется преподавание на казахском языке, издаются газеты и журналы. А в   государственном  университете готовят преподавателей казахского языка, литературы и народной музыки. 

Эдуард Искаков, директор фонда «Курмангазы», делегат курултая

- Нам интересно пообщаться. Увидеть достижения наших родственников. Как они проживают, как поддерживают между собой общение, как язык поддерживают, как воспитывают молодежь.

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