Всемирный курултай казахов состоится в Астане

Делегация Астраханской области примет участие во Всемирном курултае казахов, который пройдет с 22 по 25 июня в Астане.

Этнические казахи в этом российском регионе по численности занимают второе место после русских: наших соотечественников почти 150 тысяч. В Астраханской области работают 27 школ, где ведется преподавание на казахском языке, издаются газеты и журналы. А в государственном университете готовят преподавателей казахского языка, литературы и народной музыки.

Эдуард Искаков, директор фонда «Курмангазы», делегат курултая

- Нам интересно пообщаться. Увидеть достижения наших родственников. Как они проживают, как поддерживают между собой общение, как язык поддерживают, как воспитывают молодежь.