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На выборы в Сенат аккредитованы 54 иностранных наблюдателя

  • 14.06.2017 20:55
На выборы в Сенат аккредитованы 54 иностранных наблюдателя

На предстоящие выборы в Сенат аккредитованы 54 иностранных наблюдателя, 40 из которых - представители Миссии от СНГ.

Они намерены следить за ходом выборов во всех областях и крупных городах страны. Об этом стало известно в ходе заседания Центральной избирательной комиссии в Астане. Троим иностранным представителям вручили удостоверения наблюдателей. Кроме того, в ЦИКе сообщили, что на 1 июня аккредитовано 116 представителей зарубежных СМИ из 15-ти стран. 

Евгений Слобода, руководитель штаба Миссии наблюдателей от СНГ:

- Мы официально сегодня приступаем к работе. Мы также отслеживали, как идет подготовка к выборам. Для этого есть возможности интернета, вы знаете, Центральная комиссия последовательно и очень организованно проводит подготовку к проведению выборов.

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