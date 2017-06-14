На выборы в Сенат аккредитованы 54 иностранных наблюдателя

На предстоящие выборы в Сенат аккредитованы 54 иностранных наблюдателя, 40 из которых - представители Миссии от СНГ.

Они намерены следить за ходом выборов во всех областях и крупных городах страны. Об этом стало известно в ходе заседания Центральной избирательной комиссии в Астане. Троим иностранным представителям вручили удостоверения наблюдателей. Кроме того, в ЦИКе сообщили, что на 1 июня аккредитовано 116 представителей зарубежных СМИ из 15-ти стран.

Евгений Слобода, руководитель штаба Миссии наблюдателей от СНГ:

- Мы официально сегодня приступаем к работе. Мы также отслеживали, как идет подготовка к выборам. Для этого есть возможности интернета, вы знаете, Центральная комиссия последовательно и очень организованно проводит подготовку к проведению выборов.