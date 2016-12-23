В школах Акмолинской области отменили занятия из-за морозов

Сегодня вновь из-за сильных морозов отмена занятий в ряде районов Акмолинской области. Как сообщили в областном управлении образования, к примеру, в Кокшетау, где минус 34 с ветром пропустят уроки школьники с 1 по 11 классы, минус 31 в Зерендинском районе, но без ветра, поэтому не учатся дети с 1 по 9 классы.

Также и в Степногорске. В Аккольском, Енбекшильдерском районах не идут в школу дети с по 4 классы.

Автор: Сауле Кусаинова





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