Из-за метели закрыты дороги в трех областях Казахстана

23 декабря из-за метели ограничения для движения автотранспорта сохраняются в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях, сообщает «Казавтодор».

23 декабря в Алматинской области в 09.00 ч. в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал-Достык» км. 83-184, участок от с. Коктума до п.Достык.

В Жамбылской области в 01.30 ч. в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 534-593, участок от с.Айша Биби до границы ЮКО.

В Южно-Казахстанской области в 01.40 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 593-611, участок от границы Жамбылской области до с.Акбиик.

В настоящее время на указанных участках автодорог республиканского значения задействована дорожно-эксплуатационная техника предприятия в количестве 20 единиц и личный состав сотрудников областных филиалов РГП «Казахавтодор».

Источник: inform.kz

Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter