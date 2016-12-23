Из-за метели закрыты дороги в трех областях Казахстана

23 декабря в Алматинской области в 09.00 ч. в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал-Достык» км. 83-184, участок от с. Коктума до п.Достык.
В Жамбылской области в 01.30 ч. в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 534-593, участок от с.Айша Биби до границы ЮКО.
В Южно-Казахстанской области в 01.40 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 593-611, участок от границы Жамбылской области до с.Акбиик.
В настоящее время на указанных участках автодорог республиканского значения задействована дорожно-эксплуатационная техника предприятия в количестве 20 единиц и личный состав сотрудников областных филиалов РГП «Казахавтодор».
Источник: inform.kz