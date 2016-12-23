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Из-за метели закрыты дороги в трех областях Казахстана

  • 23.12.2016 11:15
Из-за метели закрыты дороги в трех областях Казахстана Фото: Today.kz

23 декабря из-за метели ограничения для движения автотранспорта сохраняются в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях, сообщает «Казавтодор».

23 декабря в Алматинской области в  09.00 ч. в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал-Достык» км. 83-184, участок от  с. Коктума до п.Достык. 

В Жамбылской области в 01.30 ч. в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 534-593, участок от с.Айша Биби до границы ЮКО. 

В Южно-Казахстанской области в 01.40 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 593-611, участок от границы Жамбылской области до с.Акбиик. 

В настоящее время на указанных участках автодорог республиканского значения задействована  дорожно-эксплуатационная техника предприятия в количестве 20 единиц и личный состав сотрудников областных филиалов РГП «Казахавтодор».  

Источник: inform.kz

 
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