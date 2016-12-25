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Неустойчивая погода сохраняется на большей части страны

  • 25.12.2016 08:17
Неустойчивая погода сохраняется на большей части страны Фото: Kazpravda.kz

Практически на всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег.

Местами метель, туман, гололед, усиление ветра. На юге, юго-востоке, в центре и севере- западе погода ожидается без осадков. В Акмолинской Костанайской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области ночью местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.  В Жамбылской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Жамбылской области местами усиление ветра 15-20 м/с. В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Южно-Казахстанской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской области ночью ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с, днем Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

Источник: emer.gov.kz

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