Неустойчивая погода сохраняется на большей части страны

Местами метель, туман, гололед, усиление ветра. На юге, юго-востоке, в центре и севере- западе погода ожидается без осадков. В Акмолинской Костанайской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области ночью местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Жамбылской области местами усиление ветра 15-20 м/с. В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Южно-Казахстанской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской области ночью ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с, днем Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

Источник: emer.gov.kz

Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter