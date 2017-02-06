На большей части Казахстана ожидаются снегопады

Южные области в выходные дни будут находиться под влиянием атмосферных фронтов, связанных с южным циклоном. Здесь также ожидаются снегопады, туманы, гололед и местами сильный ветер 18-25 м/с.

Сложные погодные условия ожидаются в горных и предгорных районах Алматинской области, где проходит зимняя Универсиада. В субботу в этом районе ожидается сильный снег, туман, порывистый ветер.

В тыл циклону начинает смещаться холодный антициклон, с которым на территории республики ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха на 3-5ºС ниже климатической нормы. Но это похолодание будет кратковременным, так как следующий циклон уже 6 февраля выйдет на запад Казахстана и с ним температура вновь повысится.

Источник: Казгидромет

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