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На большей части Казахстана ожидаются снегопады

  • 06.02.2017 07:33
На большей части Казахстана ожидаются снегопады

Южные области в выходные дни будут находиться под влиянием атмосферных фронтов, связанных с южным циклоном. Здесь также ожидаются снегопады, туманы, гололед и местами сильный ветер 18-25 м/с.

Сложные погодные условия ожидаются  в горных и предгорных районах Алматинской области, где проходит зимняя Универсиада. В субботу в этом районе ожидается сильный снег, туман, порывистый ветер.

В тыл циклону начинает смещаться холодный антициклон, с которым на территории республики ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха на 3-5ºС ниже климатической нормы. Но это похолодание будет кратковременным, так как следующий циклон уже 6 февраля выйдет на запад Казахстана и с ним температура вновь повысится. 

Источник: Казгидромет

 
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