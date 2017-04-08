Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части страны

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гололед, туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области с низовой метелью. В Костанайской, Акмолинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью в Костанайской области – местами низовая метель, гололед. В Южно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью в отдельных районах ожидается туман. В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман, ночью в Жамбылской области местами усилится ветер 15-20 м/с.
Источник: emer.gov.kz