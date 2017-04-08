Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части страны

На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, лишь на западе и в центре погода без осадков. Местами сохраняется усиление ветра, туман, на севере и востоке - гололед, низовая метель.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гололед, туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области с низовой метелью. В Костанайской, Акмолинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью в Костанайской области – местами низовая метель, гололед. В Южно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью в отдельных районах ожидается туман. В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман, ночью в Жамбылской области местами усилится ветер 15-20 м/с. Источник: emer.gov.kz

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