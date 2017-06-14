Неустойчивый характер погоды сохранится на территории Казахстана

В Алматинской, Западно-Казахстанской, днем в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Южно-Казахстанской, Атырауской областях местами усилится ветер 15-22 м/с. В Костанайской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью местами ожидается туман. В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20, порывы 23 м/с, утром и днем град. В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, днем возможен град. В Мангыстауской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем в Жамбылской, местами в Карагандинской областях ожидается сильная жара. Днем в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.