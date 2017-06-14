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Неустойчивый характер погоды сохранится на территории Казахстана

  • 14.06.2017 07:05
Неустойчивый характер погоды сохранится на территории Казахстана Sun-news.ru

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, возможен град. Местами ожидается – порывистый ветер, пыльная буря, туман.

В Алматинской, Западно-Казахстанской, днем в Акмолинской, Северо-Казахстанской,  Карагандинской, Южно-Казахстанской, Атырауской областях местами усилится ветер 15-22 м/с. В Костанайской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью местами ожидается туман. В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20, порывы 23 м/с, утром и днем град. В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, днем возможен град. В Мангыстауской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем в Жамбылской, местами в  Карагандинской областях ожидается сильная жара. Днем в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.     

Источник: emer.gov.kz
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