Неустойчивый характер погоды ожидается на территории Казахстана

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами дождь с грозой и усилением ветра, на севере республики местами туман, возможен град. Лишь на крайнем юге погода без осадков. В Акмолинской области местами возможен град.

В Северо-Казахстанской области местами туман. В Мангыстауской, Карагандинской, ночью Павлодарской, днем Атырауской, Костанайской областях местами ветер 15-20 м/с. Днем в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, местами в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара. Источник: emer.gov.kz

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