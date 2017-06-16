В Северо-Казахстанской области местами туман. В Мангыстауской, Карагандинской, ночью Павлодарской, днем Атырауской, Костанайской областях местами ветер 15-20 м/с. Днем в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, местами в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.
Неустойчивый характер погоды ожидается на территории Казахстана
- 16.06.2017 07:05
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На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами дождь с грозой и усилением ветра, на севере республики местами туман, возможен град. Лишь на крайнем юге погода без осадков. В Акмолинской области местами возможен град.
Источник: emer.gov.kz
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