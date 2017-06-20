На большей части Казахстана ожидается аномальная жаркая погода

И если на востоке и в центре республики под влиянием атмосферных фронтов и связанных с ними кратковременных грозовых дождей предполагается небольшое ослабление жары, то на юге и юго-востоке жаркая погода с температурой воздуха выше нормы на 5-8ºС сохранится. На западные и северные области Казахстана будет оказывать влияние южная периферия циклона, расположенного над Западной Сибирью. Поэтому здесь местами ожидаются дожди, грозы, сильный порывистый ветер, возможен град. Температура воздуха предполагается близкой к норме.