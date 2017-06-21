Неустойчивый характер погоды ожидается на территории Казахстана

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами - ветер 15-20 м/с, возможен град. В Жамбылской, Костанайской, Кызылординской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.
Днем в Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, местами Южно-Казахстанской, Карагандинской областях сохраняется сильная жара.