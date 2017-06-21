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Неустойчивый характер погоды ожидается на территории Казахстана

  • 21.06.2017 07:05
Неустойчивый характер погоды ожидается на территории Казахстана Sun-news.ru

В большинстве областей Казахстана прохождение фронтальных разделов обусловит неустойчивую погоду, местами пройдут дожди, усилится ветер, возможен град. Лишь на юге и западе республики ожидается погода без осадков.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской,  Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами - ветер 15-20 м/с, возможен град. В Жамбылской, Костанайской,  Кызылординской областях  местами усилится ветер 15-20 м/с.

Днем в Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, местами Южно-Казахстанской, Карагандинской областях сохраняется сильная жара.

Источник: emer.gov.kz
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