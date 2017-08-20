На большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков

20 августа 2017 г. большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, с чем сохраняется погода без осадков.

На юго-востоке, центре, и востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на юго-востоке возможен град, шквал, на севере и востоке в ночные и утренние часы ожидается туман. На юге местами ожидается усиление ветра, с пыльной бурей, передает kazhydromet.kz.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман. В Жамбылской области местами усиление ветра 15-20 м/с, днем гроза, возможен град, шквал.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей. Днем в Карагандинской области ожидается местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами гроза, ветер 15-20 м/с, ночью и утром - туман.

На большей части Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, местами Южно-Казахстанской, Жамбылской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской, местами Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается сильная жара.