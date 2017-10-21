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На большей части территории Казахстана сохраняются местами осадки

  • 21.10.2017 07:00
На большей части территории Казахстана сохраняются местами осадки Фото: YarskOnline.Ru

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняются местами осадки, лишь на юго-востоке ожидается погода без осадков.

Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед.

В Карагандинской и Костанайской областях ожидаются местами усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед.  В Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях ожидаются местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром – туман. В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 25 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Атырауской, ночью Актюбинской областях ожидается местами туман. В Алматинской, утром и днем в Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. 

Источник: Казгидромет
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