На большей части территории Казахстана сохраняются местами осадки

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняются местами осадки, лишь на юго-востоке ожидается погода без осадков.

Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед.

В Карагандинской и Костанайской областях ожидаются местами усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед. В Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях ожидаются местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром – туман. В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 25 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Атырауской, ночью Актюбинской областях ожидается местами туман. В Алматинской, утром и днем в Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.