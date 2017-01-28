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Градостроительный совет Астаны рассмотрел вопросы строительства­ парков и скверов

  • 28.01.2017 23:31
Градостроительный совет Астаны рассмотрел вопросы строительства­ парков и скверов

Градостроительный совет Астаны под председательством Асета Исекешева рассмотрел вопросы строительства парков и скверов, освещения, озеленения и благоустройства улиц столицы.

Развивать существующую программу озеленения города для улучшения экосистемы путем создания крупных зеленых массивов предложили члены совета. По их словам, эта программа позволит сформировать комфортную городскую среду, в том числе и загородную. 

С созданием полицентричного города с множеством локальных площадок, скверов с рекреационными зонами и соответствующей инфраструктурой, по словам экспертов, будет решен вопрос с проведением семейного досуга в комфортной обстановке вблизи собственных домов. Таким образом, должна исчезнуть необходимость выезжать в отдаленные места отдыха. 

В рамках программы «Креативные проекты» активно разрабатывается план по созданию 17 парков и скверов в различных частях столицы. По трем из них завершены проектные работы. 

Добавим, что градсовет Астаны был создан для реализации единой архитектурной и градостроительной политики, повышения качества реализуемых проектов. Заседания совета проходят еженедельно по вторникам, его деятельность носит рекомендательный характер.

В составе совета представители городского акимата, руководители местного исполнительного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства, ГАСКа, а также ведущие архитекторы.

В 2016 году проведено 14 заседаний градостроительных советов (рассмотрено 29 эскизных проектов и 72 корректировки проектов детальной планировки).

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